Francesco Rocca: Dialogo e ascolto per i cinema chiusi del Lazio

"La mia linea è quella del dialogo e dell'ascolto. I testi sono sempre migliorabili, quindi sono pronto ad ascoltare le istanze. Oggi ho già avuto contatti telefonici. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri. Faremo tutte le verifiche del caso. L'obiettivo è quello di non avere luoghi abbandonati e degradati nelle nostre città". Così, all'ANSA, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, in merito all'appello degli artisti sui cinema chiusi della capitale.

"Nessuno in questi ultimi 15 anni ha fatto più di noi per il mondo del cinema in termini di stanziamento di fondi. Sono attentissimo a tutte le istanze e sono pronto a trovare un punto d'incontro", ha precisato.