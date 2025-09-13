Venerdì 12 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima oraFranceschini, non si vince con una figura di centro ma forte
13 set 2025
Franceschini, non si vince con una figura di centro ma forte

'Credo che in questa direzione dovremmo andare'

'Credo che in questa direzione dovremmo andare'

'Credo che in questa direzione dovremmo andare'

"Per 30 anni destra e sinistra hanno pensato che servissero personalità di centro per vincere le elezioni e in molti casi le hanno anche candidate anche a destra, in realtà il mondo è cambiato: non si vincono più le elezioni togliendo voti ad un avversario ma motivando i propri elettori e facendoli uscire dall'astensionismo". Lo ha detto il senatore Dem Dario Franceschini parlando dal palco della Festa dell'Unità. "Più che candidato di centro serve una personalità forte alternativa alla destra e credo che in questa direzione dovremmo andare", ha concluso.

Festa dell'Unità