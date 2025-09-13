Franceschini, non si vince con una figura di centro ma forte

"Per 30 anni destra e sinistra hanno pensato che servissero personalità di centro per vincere le elezioni e in molti casi le hanno anche candidate anche a destra, in realtà il mondo è cambiato: non si vincono più le elezioni togliendo voti ad un avversario ma motivando i propri elettori e facendoli uscire dall'astensionismo". Lo ha detto il senatore Dem Dario Franceschini parlando dal palco della Festa dell'Unità. "Più che candidato di centro serve una personalità forte alternativa alla destra e credo che in questa direzione dovremmo andare", ha concluso.