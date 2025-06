Francesca Dall'Oglio smentisce il ritrovamento del corpo del fratello a Raqqa

"In questi anni ci sono state spesso fake news, questa per me non è una notizia vera". Così Francesca Dall'Oglio, sorella di Padre Dall'Oglio, a Rainews 24, riguardo al presunto ritrovamento del corpo del fratello in una fossa comune a Raqqa in Siria. "Si parla di un corpo con abiti religiosi ma mio fratello aveva abiti civili", ha aggiunto Francesca Dall'Oglio.

Francesca Dall'Oglio ha fatto riferimento anche a uno sceicco ex Isis che avrebbe riferito che il corpo di padre dall'Oglio "sarebbe stato sepolto in una sorta di maneggio a Raqqa ma non in una fossa comune". Inoltre, ha aggiunto, "mi hanno ripetutamente detto "che non c'è stata nessuna spedizione per ritrovare il corpo di mio fratello. In questi anni ci sono state spesso fake news, più volte si è pensato di avere ritrovato il corpo ma non era così".

Di recente, ha detto Francesca Dall'Oglio, "si diceva fosse stato ritrovato il cadavere di Austin Tice (un reporter americano sparito nel 2012, ndr) ma poi è risultato non essere lui".