Frana a Valtournenche, 5.000 persone isolate a Cervinia

Una frana è caduta in serata sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, corpo forestale e uomini della Protezione civile, impegnati in operazioni volte ad escludere la presenza di persone coinvolte e a ripristinare la viabilità. La strada per Valtournenche è chiusa e sono almeno 5.000 le persone - tra residenti e turisti - che sono a Cervinia e al momento risultano isolate. Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge delle ultime ore.