Fox, presunto killer di Kirk stava con partner transgender

Il presunto killer di Charlie Kirk viveva con il suo partner transgender: lo hanno riferito a Fox News Digital alti funzionari dell'FBI. Le fonti hanno confermato che Tyler Robinson, 22 anni, aveva una "relazione sentimentale" con una persona non nominata, un uomo in transizione verso il sesso femminile, e che condividevano un appartamento a Saint George, nello Utah. I funzionari del Bureau hanno dichiarato che il partner di Robinson sta collaborando pienamente alle indagini. Kirk aveva posizioni anti transgender.

Un funzionario dell'FBI ha riferito a Fox News che il partner di Robinson si è dimostrato "estremamente collaborativo" e ha affermato che "non aveva idea" che stesse presumibilmente pianificando di assassinare il fondatore di Turning Point Usa. Non è accusato di alcuna attività criminale in relazione all'attentato. Le fonti del Bureau hanno rivelato di essere in possesso di messaggi di testo e altre comunicazioni tra Robinson e il suo partner che hanno aiutato l'FBI a individuare il presunto killer.

Gli agenti federali hanno prelevato materiale dal loro appartamento, inclusi dei computer, inviati a Quantico per l'analisi. Pochi istanti prima che un proiettile colpisse mortalmente Kirk, un membro del pubblico nel campus dell'università dello Utah gli aveva chiesto se sapesse "quanti americani transgender sono stati autori di stragi negli ultimi 10 anni e lui aveva risposto "troppi". "Sa quanti stragisti ci sono stati in America negli ultimi 10 anni?, aveva incalzato l'interlocutore. "Contando o non la violenza delle gang?", aveva replicato Kirk, prima di venire colpito a morte.