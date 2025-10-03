Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraFotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone

Fotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone

Attacco nel Donbass. Rimasto ferito un giornalista ucraino

Attacco nel Donbass. Rimasto ferito un giornalista ucraino

Attacco nel Donbass. Rimasto ferito un giornalista ucraino

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in un attacco con un drone nel Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo hanno annunciato le organizzazioni giornalistiche Efj-Ifj e Snj. Anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco, secondo la Federazione Europea e Internazionale dei Giornalisti e l'Unione Nazionale dei Giornalisti, che hanno riferito che l'attacco è avvenuto questa mattina. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina