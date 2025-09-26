Foti, revisione Pnrr da 14 miliardi, eliminare ostacoli

"La proposta di revisione del Pnrr ha un valore complessivo di 14 miliardi di euro, pari al 7% del Piano. Si tratta di un adeguamento necessario, tenuto conto che il Piano era stato concepito in un contesto politico ed economico del tutto diverso e che continua a modificarsi". Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. "L'attualizzazione del Piano era stata fin dall'inizio contemplata dalla Commissione europea, già nel momento in cui aveva introdotto la possibilità di revisione. Con questa modifica il nostro obiettivo è chiaro: semplificare al massimo la fase finale del Piano, eliminando tutti quegli ostacoli burocratici che in passato hanno rallentato le operazioni con l'intento di garantire la massima efficienza e accelerare il raggiungimento dei risultati".