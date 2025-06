Foti assicura, il governo sui migranti andrà avanti

Mentre in Europa l'approccio del governo Meloni al contrasto dell'immigrazione irregolare viene adottato come modello di riferimento, in Italia alcuni organi giurisdizionali sembrano più impegnati a ostacolarne l'azione. A chi giovi un simile atteggiamento è fin troppo evidente: a chi rimpiange un'Italia che, invece di difendere i propri confini, li apriva ad un afflusso indiscriminato, così come attestato da quella politica fallimentare portata avanti per anni dalla sinistra". Così in una nota il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti.

"Proprio grazie all'iniziativa italiana, l'Unione Europea ha avviato un deciso cambio di passo. L'attenzione si concentra ora sulla protezione della dimensione esterna, attraverso la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, una regolamentazione più efficace dei flussi e rimpatri più rapidi. Un segnale politico chiaro: oggi è l'Italia a segnare la rotta in Europa per una gestione del fenomeno migratorio più concreta, responsabile e sicura".

"Dovrebbe essere chiaro a tutti anche in Italia - per ragioni umanitarie ancor prima che di diritto - che il modo più efficace per proteggere chi rischia la vita in mare è impedire le partenze irregolari. Solo così si possono sottrarre le persone alla rete dei trafficanti di esseri umani, che lucrano sulla disperazione altrui. Avviso ai naviganti, ai fiancheggiatori e ai complici: il governo Meloni andrà avanti nella lotta all'immigrazione irregolare, forte anche del consenso che la sua posizione registra in Europa, oltre che tra gli italiani".