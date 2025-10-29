Mercoledì 29 Ottobre 2025

29 ott 2025
Forze armate ucraine, 'Kupyansk non è circondata'

L'affermazione del dittatore russo Vladimir Putin secondo cui Kupyansk sarebbe circondata è "finzione e fantasia". Lo riferisce Rbc-Ucraina citando le forze armate ucraine, secondo le quali "sono in corso pesanti combattimenti a Kupyansk e nei dintorni, con gli occupanti che cercano di mettere piede nella parte settentrionale della città". "Tuttavia, qualsiasi affermazione sull'"accerchiamento" delle truppe ucraine è pura fantasia che non si basa su alcun dato di fatto sul campo ", si legge nella dichiarazione.

