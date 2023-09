Forza Italia, Tajani ricorda Berlusconi guardando al futuro

Forza Italia avvierà una mobilitazione di tre giorni, iniziando domani con una giornata dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi. Non si tratterà di un ricordo nostalgico, ma di un ricordo che guarda al futuro, invitando il popolo di Forza Italia a proseguire nella politica e a essere protagonista dell'azione di governo. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mattino Cinque News, in occasione dell'evento che si aprirà domani a Paestum. "La sinistra ha fatto polemica perché Giannini, un grande attore, leggerà il discorso che Berlusconi pronunciò al Senato degli Stati Uniti, un grande riconoscimento a uno statista. Ma noi abbiamo il dovere di far conoscere agli italiani e ricordare ciò che Berlusconi ha fatto", ha concluso.