Forza Italia: Tajani conferma l'identità europeista verso il congresso del Ppe

"Gli obiettivi di Forza Italia verso il congresso del Ppe? Noi confermiamo la nostra identità: libertà, solidarietà, centralità della persona. Confermiamo il nostro europeismo e chiamiamo a raccolta tutti i moderati del Paese per rinforzare anche il ruolo dell'Italia in Europa. L'Europa è determinante per costruire la pace e per essere una grande protagonista nel futuro, verso gli Stati Uniti nostri principali interlocutori, per confrontarci con la Cina, l'India e la Federazione russa. L'Europa serve a noi italiani per sentirci più sicuri e più protetti e non c'è alternativa all'essere europeisti".

Così il leader di Forza Italia Antonio Tajani a Pietrelcina, ad un convegno sulle radici cristiane dell'Europa organizzato in vista del congresso del Ppe a Valencia.