Forza Italia ribadisce: limite di due mandati anche per regioni a statuto speciale

"Abbiamo sempre detto qual è la nostra posizione e non ci sono cambiamenti per quanto ci riguarda". Lo dice il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, intervistato da Affaritaliani.it, commentando la lettera dei presidenti di regione e l'apertura a una riflessione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Siamo convinti del fatto che sia necessario il limite dei due mandati per tutte le regioni, anche a statuto speciale. Un principio politico che deve valere per tutti", ha detto. "Poi spetterà alla Corte costituzionale decidere se questa norma del vincolo dei due mandati vale anche per loro e per le province autonome"