Forza Italia: Necessario un Candidato Civico per Vincere a Milano, dice Tajani

"Il futuro di Milano non si decide a cena. Abbiamo rispetto per tutti i nomi fatti, persone di prestigio" ma come Forza Italia "siamo convinti che serva un candidato civico, se vogliamo vincere". Così all'ANSA il segretario di Forza Italia Antonio Tajani dopo la cena a casa del presidente del Senato Ignazio La Russa dove si è iniziato a parlare di Milano e di una possibile candidatura del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Non credo che il miglior candidato possa essere un politico. Se politicizziamo lo scontro, facciamo un regalo alla sinistra" ha aggiunto, sottolineando che, comunque, "il candidato non lo decide un partito, si sceglie collegialmente".