Forza Italia cauta sull'accordo con Starlink: priorità alla sicurezza dei dati nazionali

"Serve sempre prudenza nelle scelte politiche e in questo caso si tratta di questioni che attengono alla sicurezza dei dati nazionali e quindi occorre valutare bene costi e benefici con assoluta serenità". Il portavoce di FI Raffaele Nevi, risponde così ad Affaritaliani.it, alla domanda se l'Italia debba firmare rapidamente l'accordo con Starlink, la società che gestisce i satelliti Usa di Musk. Ci sono alternative a Starlink? E i tempi? "Valuteranno i tecnici e i responsabili che si occupano di questi servizi. Ma non deve essere assolutamente una scelta basata sull'emotività della politica e cioè non legata all'amicizia con Musk", risponde.

Il vicepremier Salvini, che ha una passione per Musk, spinge e dice che firmerebbe 'subito', gli viene fatto norare, "Conosciamo bene la posizione di Salvini - ribatte il vicecapogruppo di FI alla Camera - ma occorre valutare bene e al meglio tutti gli aspetti della vicenda. Noi come Forza Italia non abbiamo alcuna preclusione nei confronti di Musk, ci mancherebbe. Certamente non siamo d'accordo su certe affermazioni di Musk come quella che gli Stati Uniti dovrebbero uscire dalla Nato".

"Starlink assicura servizi necessari al Paese, ma c'è la necessità di ottenere tutte le garanzie essendo un tema estremamente delicato. Valutiamo - conclude il portavoce nazionale di Forza Italia - costi e benefici e anche eventuali alternative, se ci sono".