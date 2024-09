Forum Teha: attesa la Meloni, Zelensky si allena in palestra

La seconda giornata di lavori del Forum Teha Ambrosetti si apre mettendo a tema l'Europa nello scenario globale. La nuova era delle politiche economiche è il panel che chiuderà la mattinata e che darà la parola al commissario per l'economia Paolo Gentiloni. E' atteso l'arrivo della Premier Giorgia Meloni che davanti alla platea di imprenditori presenterà il ruolo dell'Italia, alla presidenza di turno del G7. Volodymyr Zelensky è ancora a Villa d'Este, sveglia all'alba allenamento in palestra per il presidente dell'Ucraina che ieri, su Telegram aveva preannuncuato l'incontro "con i rappresentanti dell'imprenditoria italiana. Negoziati con il primo ministro italiano, Giorgia Meloni".