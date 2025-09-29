Forum famiglie ostaggi a Trump, 'incrollabile sostegno al piano'

Le famiglie degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas hanno lanciato un accorato appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla vigilia di un atteso incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu su un piano per far finire la guerra a Gaza. "Signor Presidente, abbiamo bisogno di lei. 48 dei nostri cari - i nostri padri, fratelli, figli - hanno bisogno di lei", si legge in una lettera in cui le famiglie degli ostaggi esprimono il loro "incrollabile sostegno al piano rivoluzionario del presidente per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e porre fine alla guerra a Gaza".

Nella lettera si sottolinea "la straordinaria posta in gioco dell'incontro di lunedì alla Casa Bianca". "Abbiamo appreso da voi, venerdì, della possibilità di un accordo per porre fine a questa guerra. Preghiamo che l'accordo si concretizzi e che questa dura prova giunga presto al termine". "Il vostro duplice obiettivo di porre fine alla guerra e riportare a casa tutti i 48 ostaggi - aggiunge la lettera - è in netto contrasto con la guerra estesa che Israele sta attualmente conducendo. Vogliamo ringraziarvi per essere rimasti coraggiosamente fedeli alle vostre convinzioni nonostante questo contrasto"."Voi, e solo voi, avete la forza di portare a termine questo accordo, e siamo molto grati di avervi al nostro fianco".