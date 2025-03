Forniture di armi all'Ucraina: Trump e Putin evitano discussioni pubbliche

Il tema delle forniture di armi all'Ucraina è stato affrontato "durante la telefonata tra Trump e Putin, sarà alto nell'agenda tra Mosca e Washington ma non dovrebbe essere discusso pubblicamente". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che nella chiamata di ieri con il presidente russo Vladimir Putin non è stata discussa la questione degli aiuti militari all'Ucraina, nonostante il Cremlino abbia affermato che il leader russo aveva chiesto la fine dell'assistenza militare a Kiev."Non abbiamo parlato di aiuti, non ne abbiamo parlato affatto", ha detto Trump in un'intervista serale al programma "The Ingraham Angle" della Fox News. "Abbiamo parlato di tante cose, ma non si è mai parlato di aiuti", ha aggiunto come riporta Reuters sul sito.