Forniamo carburante agli ospedali di Gaza, Israele

Il Capo di Stato Maggiore Israeliano Herzi Halevi ha affermato che il rifornimento di carburante sarà consentito per l'uso negli ospedali di Gaza. "Fino ad ora non abbiamo portato carburante. Monitoriamo costantemente la situazione nella Striscia. Da più di una settimana ci dicono che il carburante negli ospedali sta per finire, ma non è così. Il carburante verrà trasferito, con supervisione, agli ospedali e faremo di tutto per garantire che non venga utilizzato per gli obiettivi militari di Hamas".