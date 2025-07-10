Fonti Ue, 'siamo alle trattative finali con gli Usa'

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
10 lug 2025
Domani il Coreper. Lunedì riunione dei ministri del commercio

"La Commissione Ue ci ha informato che un'intesa di principio con gli Stati Uniti potrebbe essere raggiunta entro pochi giorni. I negoziati sono entrati in una fase intensa e probabilmente finale". Lo fa sapere un alto diplomatico in vista del Consiglio Ue del commercio convocato in via straordinaria lunedì. Domani è prevista la riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper). La dinamica della discussione tra i ministri dipenderà dalle evoluzioni delle prossime ore. Il possibile stop all'attivazione automatica - prevista il 14 luglio - dei primi controdazi Ue "è nelle mani di Bruxelles", spiega la stessa fonte, indicando che, se i negoziati dovessero naufragare, "l'Ue si farà trovare pronta" con il secondo pacchetto.

