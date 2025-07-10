Fonti Ue, 'siamo alle trattative finali con gli Usa'

"La Commissione Ue ci ha informato che un'intesa di principio con gli Stati Uniti potrebbe essere raggiunta entro pochi giorni. I negoziati sono entrati in una fase intensa e probabilmente finale". Lo fa sapere un alto diplomatico in vista del Consiglio Ue del commercio convocato in via straordinaria lunedì. Domani è prevista la riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper). La dinamica della discussione tra i ministri dipenderà dalle evoluzioni delle prossime ore. Il possibile stop all'attivazione automatica - prevista il 14 luglio - dei primi controdazi Ue "è nelle mani di Bruxelles", spiega la stessa fonte, indicando che, se i negoziati dovessero naufragare, "l'Ue si farà trovare pronta" con il secondo pacchetto.