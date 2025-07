Fonti Ue, 'nessun impegno con Usa su Big Tech e web tax'

"Nel corso dei negoziati, sia a livello tecnico che politico, abbiamo difeso con determinazione l'autonomia dell'Ue in materia normativa. Non è stato preso alcun impegno sulla regolamentazione del digitale, né sulla tassazione dei servizi digitali, che" peraltro "non rientra nelle competenze Ue". Lo spiegano fonti Ue facendo il punto sulle trattative che hanno condotto all'intesa commerciale con Washington.

"Abbiamo tutelato con fermezza il nostro diritto a regolamentare, e questo è stato uno degli obiettivi centrali del negoziato", evidenziano confermando che il Digital services act e il Digital markets act restano capisaldi.