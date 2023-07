Fonti Ue, 'nell'intesa con Tunisi rimpatri solo per i tunisini'

Il memorandum d'intesa tra l'Ue e la Tunisia prevede il rimpatrio in Tunisia solo dei migranti irregolari di nazionalità tunisina, e non di quelli di altre nazionalità giunti nell'Ue transitando dal Paese nordafricano. Lo riferiscono fonti comunitarie all'indomani della firma dell'accordo a Cartagine. Il testo "non riguarda nello specifico il rimpatrio dei non tunisini transitati dalla Tunisia", sottolineano le stesse fonti, spiegando che le autorità locali "hanno espresso chiaramente la volontà di non diventare un Paese che fa da centro di accoglienza per i migranti irregolari che vengono rimpatriati dall'Europa". "Le operazioni in materia di rimpatrio dei migranti saranno via via perfezionate dalla prossima settimana", hanno evidenziato ancora le fonti. Il memorandum d'intesa tra l'Ue e la Tunisia porterà al rafforzamento della guardia costiera tunisina con "17 imbarcazioni riequipaggiate e otto nuove". Lo riferiscono fonti comunitarie all'indomani della firma dell'accordo a Cartagine. Dal potenziamento della flotta della guardia costiera tunisina l'Ue si aspetta un aumento delle operazioni per intercettare i migranti in mare. Tuttavia, spiegano le stesse fonti, nell'intesa non è prevista una zona di salvataggio e assistenza (Sar) di competenza di Tunisi.