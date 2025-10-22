Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
22 ott 2025
Fonti Ue, 'manca il consenso sull'uso degli asset russi'

"Sulla questione dei prestiti di riparazione per l'Ucraina basati sugli asset russi immobilizzati non si è arrivati ad un consenso questa mattina al livello degli ambasciatori, quindi il testo delle conclusioni andrà tra parentesi ai leader, perché è troppo importante". Lo afferma un'alta fonte diplomatica europea. Il tema è molto sensibile poiché tocca dettagli ancora aperti, come la natura delle garanzie che dovranno dare gli stati membri a copertura dei prestiti, l'analisi del rischio a cui sarà sottoposto il Belgio, paese che detiene la gran parte degli asset, e il tipo di utilizzo dei fondi concesso all'Ucraina.

Ucraina