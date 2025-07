Fonti Ue, 'intesa dazi sul filo, rinvio Usa non è escluso'

I negoziati sui dazi tra Bruxelles e Washington con tutta probabilità "andranno fino all'ultimo minuto" e "la pressione" da parte dell'amministrazione americana "sarà portata al massimo livello". E' quanto si apprende da più fonti europee vicine alle trattative prima della riunione degli ambasciatori dei 27 in formato ristretto. Tutti gli esiti vengono descritti come "ancora possibili" e non si esclude una proroga della scadenza del primo agosto da parte della Casa Bianca. Negli ultimi giorni si sono registrati "alcuni progressi", evidenziano ancora le stesse fonti, ma restano da affinare dossier cruciali come auto e agroalimentare.