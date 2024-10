Fonti Ue, in contatto con Roma per emendamenti sui balneari

Bruxelles è in contatto con Roma per esaminare la compatibilità al diritto Ue degli emendamenti alla riforma sui balneari approvata a settembre dal Consiglio dei ministri dopo una lunga interlocuzione con la Commissione Ue e al vaglio nei prossimi giorni alla Camera. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al dossier. Le squadre tecniche sono in contatto per le ultime valutazioni sulle modifiche proposte, fermo restando che - viene ricordato - l'Ue valuta il decreto alla luce dell'intesa comune raggiunta con Roma oltre un mese fa e presta particolare attenzione alla sua attuazione e al completamento delle gare entro i tempi concordati.