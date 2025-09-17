Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dress code a scuolaTrump a LondraMaddie McCannIsraele a GazaPatrimonio Robert Redford
Acquista il giornale
Ultima oraFonti Ue, import armi da Israele non coperto da sanzioni
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fonti Ue, import armi da Israele non coperto da sanzioni

Fonti Ue, import armi da Israele non coperto da sanzioni

La categoria rientra nei quadro del Wto e ha dazi zero

La categoria rientra nei quadro del Wto e ha dazi zero

La categoria rientra nei quadro del Wto e ha dazi zero

Il settore delle armi non sarà toccato dalla proposta della Commissione Europea sulla sospensione del trattamento preferenziale delle misure commerciali fra Ue e Israele poiché non rientra nelle specificità dell'accordo di associazione ma è anzi coperto dal quadro generale del Wto. Lo precisa un alto funzionario Ue illustrando i dettagli della proposta dell'esecutivo blustellato, sottolineando che gli armamenti beneficiano spesso della "clausola di confidenzialità" per cui non è dato sapere con certezza quanto pesi sull'interscambio generale tra Ue e Israele.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Commissione Europea