Fonti Ue, 'a Gedda intesa su integrità territorio Ucraina'

A Gedda è emersa un'intesa "sul fatto che il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina deve essere al centro di qualsiasi accordo di pace, così come il primato della Carta delle Nazioni Unite". E' quanto spiegano fonti europee al termine della prima giornata del summit sui negoziati in Ucraina che vede riuniti circa 40 Paesi. Secondo le stesse fonti è stata decisa la formazione di gruppi di lavoro "sui temi chiave dei dieci punti per la formula della pace proposta da Kiev". "I tempi per un incontro dei capi di Stato sono ancora in sospeso, ma prima della fine dell'anno è considerato plausibile", si spiega.