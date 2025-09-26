Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Ultima oraFonti, secondo Kiev per un muro servono milioni di droni
26 set 2025
Fonti, secondo Kiev per un muro servono milioni di droni

In base a tecnologia in uso, si studia mix mezzi cinetici e non

Un muro anti-drone in stile ucraino, ovvero sul modello dell'attuale tecnologia usata da Kiev, che copra l'intero fianco orientale dell'Ue avrà bisogno di "milioni di droni intercettori". Lo apprende l'ANSA stando a informazioni condivise da fonti europee sulla base di quanto indicato dagli specialisti ucraini. La sola Lituania, che ha una frontiera di 900 chilometri con la Russia e la Bielorussia, necessiterebbe di 3 milioni di droni intercettori. Le fonti, ad ogni modo, precisano che sono in corso "diverse analisi" per stabilire che tecnologie si possano usare, con un possibile mix di "strumenti cinetici ed elettronici".

