Fonti Nato, 'nessuna deroga per la Spagna'

L'intesa raggiunta con la Spagna non prevede "nessuna deroga" all'obiettivo di spesa del 5%. Lo dice all'ANSA una fonte della Nato. Il nodo della contesa sta infatti nella parte che prevede il 3,5% di spesa militare classica e non l'1,5% per la sicurezza e le infrastrutture. L'accordo prevede che a fare fede saranno gli obiettivi di capacità oltre che l'impegno ad arrivare al 3,5%. "La Spagna - precisa la fonte - ha approvato quegli obiettivi nel corso della ministeriale difesa: secondo i calcoli dell'Alleanza servirà almeno il 3,5% per attuarli".