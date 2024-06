Fonti Nato, Italia alleato chiave, aumenti spesa militare

"L'Italia è un alleato molto importante della Nato: fa parte del gruppo di condivisione delle armi nucleari e ha un ruolo cruciale nel Mediterraneo. Per questo pensiamo che debba aumentare il livello di spesa militare". Lo sostiene un alto funzionario dell'Alleanza a margine della ministeriale Difesa della Nato. "L'Italia storicamente è sempre stata in grado d'investire nelle priorità indicate dalla Nato, fa molto in termini di ricerca e di base industriale e ha un bilancio molto complesso, è difficile fare paragoni con altri alleati", ha precisato la fonte ribadendo però che è necessario arrivare al 2% del Pil.