Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Fonti Nato, 'ipotesi no-fly zone tra Polonia e Ucraina'
12 set 2025
Fonti Nato, 'ipotesi no-fly zone tra Polonia e Ucraina'

Si discute zona cuscinetto al confine per proteggere i cieli

Si discute zona cuscinetto al confine per proteggere i cieli

Si discute zona cuscinetto al confine per proteggere i cieli

Una delle ipotesi al momento in discussione tra gli alleati Nato dopo l'incursione dei droni russi nei cieli polacchi è quella d'istituire "una zona cuscinetto aerea" ai confini con l'Ucraina - una sorta di no-fly zone su scala ridotta - in modo che, se si dovesse ripetere la situazione dell'altro giorno, gli ordigni verrebbero abbattuti prima del loro ingresso all'interno dello spazio Nato. Lo affermano diverse fonti diplomatiche alleate all'ANSA. Il Comandante in capo (Saceur) sta infatti lavorando a "varie misure" per rafforzare il fianco est.

