Fonti Nato, '31 alleati a Madrid, proposte irricevibili'

Tutti gli alleati, in blocco, hanno definito "irricevibili" le proposte avanzata dalla Spagna nella lettera al segretario generale Mark Rutte. Lo affermano all'ANSA fonti alleate. Tra gli alleati, inoltre, si registra frustrazione per il fatto che la lettera sia stata resa pubblica da Madrid. In serata si terrà un nuovo Consiglio Atlantico mentre sono in corso negoziati continui per trovare una soluzione, anche se al momento viene giudicata "improbabile" un'intesa entro la giornata, con lo spettro di negoziati a oltranza nel corso del fine settimana.