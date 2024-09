Fonti Mimit, nessun rinvio polizza anti-catastrofi imprese

Nessun rinvio per la norma che prevede l'assicurazione obbligatoria delle imprese contro gli eventi catastrofali, come concordato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Lo fanno sapere fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in riferimento ad un emendamento di FdI al decreto omnibus che rinvia i termini di un anno. Peraltro, proprio lunedì - aggiungono le fonti - si terrà al Mimit un incontro con le associazioni di categoria, per illustrare in via generale i contenuti dello schema di decreto attuativo per rendere operativo l'obbligo.