Fonti Mic, per la finale dello Strega 2026 si pensa a Cinecittà

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima serata finale del Premio Strega che si terrà al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Per l'anno prossimo - spiegano fonti del Collegio Romano - il ministero della Cultura si riserva di offrire alla Fondazione Bellonci la sede di Cinecittà in Via Tuscolana 1055.

Tutto ciò - viene fatto notare - in piena coerenza con i princìpi del Piano Olivetti volti alla valorizzazione delle periferie metropolitane attraverso la presenza di rassegne culturali di eccellenza indirizzate principalmente alle giovani generazioni lontane dai centri storici.