Fonti mediche ad Al Jazeera, 86 persone uccise oggi a Gaza

Al Jazeera, citando fonti negli ospedali di Gaza, afferma che almeno 86 palestinesi, tra cui 56 persone in cerca di aiuti umanitari, sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dall'alba di oggi.

Intanto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha esortato, in una conferenza stampa, a "fermare questa carneficina", criticando il sistema di distribuzione degli aiuti, "che non soddisfa nessuno dei prerequisiti per un sistema umanitario funzionante, equo, indipendente e imparziale". "È giunto il momento che i leader di entrambe le parti trovino il coraggio politico di porre fine a questa carneficina", ha concluso.