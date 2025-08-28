Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggio ChampionsMontagne russe CinecittàChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Influenza Australia
Acquista il giornale
Ultima oraFonti mediche, a Gaza 50 morti dall'alba di oggi
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Fonti mediche, a Gaza 50 morti dall'alba di oggi

Fonti mediche, a Gaza 50 morti dall'alba di oggi

Almeno 19 uccisi cercando aiuti alimentari

Almeno 19 uccisi cercando aiuti alimentari

Almeno 19 uccisi cercando aiuti alimentari

Fonti negli ospedali di Gaza hanno riferito ai reporter di Al Jazeera nella Striscia di Gaza che almeno 50 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dalle prime ore di questa mattina.

Questo totale include almeno 19 persone colpite da colpi d'arma da fuoco mentre cercavano aiuti alimentari disperatamente necessari.

L'ospedale Nasser nel sud di Gaza ha riferito che almeno due persone sono state uccise e diverse ferite in un attacco dell'esercito israeliano contro una tenda che ospitava sfollati nella parte occidentale di Khan Younis.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza