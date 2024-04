Fonti Israele: 'ancora non si intravede intesa al Cairo'

Fonti israeliane hanno ridimensionato la possibilità di un accordo imminente su Gaza nelle trattative indirette tra le parti in corso al Cairo, come avevano lasciato intendere alcune informazioni trapelate sui media. "Ancora non vediamo una intesa all'orizzonte", hanno detto. "La distanza tra le parti - hanno spiegato - è ancora grade e ad ora non c'è stato nulla di rilevante". Anche una fonte di Hamas ha riferito ad al Jazeera che per ora "non ci sono progressi", addossando ad Israele la responsabilità di questo.