Fonti Hamas, 'nuovo round di colloqui indiretti a Doha'

Due fonti palestinesi vicine ad Hamas hanno riferito al canale saudita Al-Sharq che è previsto un nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha, capitale del Qatar, con l'obiettivo di discutere le modalità di attuazione della nuova intesa sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo le fonti, "sono in corso sforzi per far arrivare le delegazioni di Hamas e di Israele a Doha già sabato sera o domenica prossima".