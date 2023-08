Fonti governo, dispersione scolastica priorità ma no nuove tasse

L'ordine del giorno a firma di Nicola Fratoianni che impegna il governo a valutare l'opportunità di trovare nuovi fondi per combattere la dispersione scolastica "indica un obiettivo che il governo sta già perseguendo con una pluralità di iniziative (da quelle previste dal PNRR alle iniziative nazionali come Agenda sud)". È quanto si apprende da fonti del ministero dell'istruzione. "Il Governo si impegna dunque a valutare questo obiettivo, e nelle sue valutazioni sceglierà gli strumenti migliori per incrementare le risorse a beneficio della dispersione scolastica, senza mai introdurre nuove tasse", concludono le stesse fonti.