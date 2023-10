Fonti Afd, il nostro leader è in terapia intensiva

Il leader del partito di estrema destra tedesco Afd, Tino Chrupalla, è "in terapia intensiva" ma "è in grado di parlare": lo riferisce il sito del primo canale pubblico Ard citando il suo "ufficio". Il fatto che Chrupalla "continua ad essere in terapia intensiva" è stato riferito anche dal reporter dall'emittente di sole notizie N-tv da Ingolstadt citando "ambienti di partito". Entrambi i media non accreditano ipotesi sulla causa del forte malore che fonti del partito hanno attribuito a una "puntura", mentre la pista della "siringa" viene definita da N-tv solo una "voce".