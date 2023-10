Fonti Acea, progetto termovalorizzatore a Roma Capitale

Si sono riuniti oggi i Cda di Acea e quello di Acea Ambiente e hanno approvato la proposta rimodulata del progetto WTE, per il termovalorizzatore di Roma. Lo si apprende da fonti Acea che mettono in risalto che la decisione arriva al termine del confronto positivo sugli aspetti tecnici ed economici. Il raggruppamento di imprese coinvolte manderà oggi stesso a Roma Capitale il progetto rimodulato per le valutazioni finali.