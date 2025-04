Fontana: Visita dei Reali Britannici per Rafforzare Sicurezza e Commerci

"In una situazione complessa come quella che stiamo vivendo dall'Ucraina al Medio Oriente, è necessario avere una visione condivisa del mondo, rivolta alla sicurezza collettiva, alla libertà nei commerci e alla ricerca della pace". Lo ha sottolineato il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo discorso alla Camera per la visita dei reali britannici. "Più di mezzo milione di italiani - ha osservato - vive, lavora e studia nel Regno Unito. La prosperità delle nostre relazioni commerciali è testimoniata dai numeri dell'interscambio, che nel 2024 ha superato i 35 miliardi di euro".