Fontana, se ci sarà un referendum sull'Autonomia ben venga

Sull'Autonomia "se ci sarà un referendum ben venga, così vedremo i cittadini cosa ne pensano e ci sarà modo di parlare di questa tematica. C'è chi la vede come la panacea, chi come la cosa peggiore. Se ci sarà un referendum ne potremo parlare in maniera più ragionata". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del Ventaglio, a Montecitorio. Fontana parla anche del premierato: "E' probabile che ci sarà una divisione del paese ma è anche la democrazia. E' importante - aggiunge però - che i cittadini si possano esprimere su una riforma così importante. Se e quando ci sarà il referendum, ci sarà l'esercizio di democrazia. Abbasta naturale".