Fontana ricorda Mattmark,sacrificio nostri Padri sia indelebile

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
30 ago 2025
Sessant'anni fa la tragedia spezzò 88 vite, 56 erano italiani

Sessant'anni fa la tragedia di Mattmark spezzò 88 vite, 56 erano italiani. Ai familiari delle vittime e a chi porta nel cuore i segni di quella sciagura va la mia vicinanza. Mattmark fu una delle pagine più drammatiche della storia dell'emigrazione italiana nel dopoguerra, che è doveroso ricordare affinché sia scolpito nel presente e nel futuro il sacrificio dei nostri connazionali, a cui rivolgiamo, oggi e sempre, il nostro pensiero, la nostra riconoscenza e il nostro rispetto."

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

