Fontana ricorda Mattmark,sacrificio nostri Padri sia indelebile

Sessant'anni fa la tragedia di Mattmark spezzò 88 vite, 56 erano italiani. Ai familiari delle vittime e a chi porta nel cuore i segni di quella sciagura va la mia vicinanza. Mattmark fu una delle pagine più drammatiche della storia dell'emigrazione italiana nel dopoguerra, che è doveroso ricordare affinché sia scolpito nel presente e nel futuro il sacrificio dei nostri connazionali, a cui rivolgiamo, oggi e sempre, il nostro pensiero, la nostra riconoscenza e il nostro rispetto."

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.