Riccardo Brizzi
10 set 2025
Fontana, ragazzi coltivate la curiosità e l'amore per lo studio

Imparare significa crescere e aprirsi al mondo

"In questi giorni si torna tra i banchi di scuola e riprendono anche le visite degli alunni a Montecitorio: ogni anno la Camera dei deputati accoglie decine di migliaia di studenti. Ragazzi, coltivate la curiosità e l'amore per lo studio: imparare significa crescere e aprirsi al mondo. Buon anno scolastico a tutti gli studenti!". Così su Facebook il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nei giorni dell'inizio della scuola.

