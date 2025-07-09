Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
9 lug 2025
Fontana, per l'Ucraina dal Santo Padre opportunità preziosa

Rivolgo un sentito ringraziamento a Sua Santità Papa Leone XIV

"Rivolgo un sentito ringraziamento a Sua Santità Papa Leone XIV per il contributo concreto e fattivo alla costruzione della pace. La disponibilità della Santa Sede a ospitare negoziati tra Russia e Ucraina rappresenta un'opportunità preziosa, che deve essere colta con responsabilità e spirito costruttivo. L'appello del Santo Padre a perseguire una pace giusta e duratura attraverso il dialogo risuoni nelle coscienze. È fondamentale porre fine alle ostilità e liberare i prigionieri". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

