Fontana, per l'Ucraina dal Santo Padre opportunità preziosa

"Rivolgo un sentito ringraziamento a Sua Santità Papa Leone XIV per il contributo concreto e fattivo alla costruzione della pace. La disponibilità della Santa Sede a ospitare negoziati tra Russia e Ucraina rappresenta un'opportunità preziosa, che deve essere colta con responsabilità e spirito costruttivo. L'appello del Santo Padre a perseguire una pace giusta e duratura attraverso il dialogo risuoni nelle coscienze. È fondamentale porre fine alle ostilità e liberare i prigionieri". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.