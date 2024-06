Fontana, grave l'episodio alla Camera, sono deluso

"Voglio ribadire la ferma condanna per quanto avvenuto nei giorni scorsi alla Camera dei deputati", un episodio "grave" che "mi ha amareggiato e deluso". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana a proposito della rissa avvenuta in Aula a Montecitorio nei giorni scorsi, intervenendo alla presentazione della relazione al Parlamento dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti. Fontana ha ricordato la "responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti delle giovani generazioni".