Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Voto fiducia in FranciaAttentato GerusalemmeMaltempo ItaliaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraFontana, battaglia di civiltà contro morti sul lavoro
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fontana, battaglia di civiltà contro morti sul lavoro

Fontana, battaglia di civiltà contro morti sul lavoro

Il presidente della Camera in Molise, 'a volte regole disattese'

Il presidente della Camera in Molise, 'a volte regole disattese'

Il presidente della Camera in Molise, 'a volte regole disattese'

"E' una battaglia anche di civiltà perché sappiamo che è una delle cose più terribili andare a lavorare e non tornare più a casa e, quindi, la cifra della civiltà di un paese si fa anche sulla prevenzione". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Camera Lorenzo Fontana a margine della visita istituzionale ai Laboratori del Parco Scientifico dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, interpellato a proposito delle morti sul lavoro registrate oggi.

"Collaboro con la Commissione che si occupa della problematica sul lavoro - ha proseguito il presidente della Camera Lorenzo Fontana -. Gli investimenti sono importanti, le regole ci sono, purtroppo a volte vengono disattese".

"La battaglia si fa giorno per giorno - ha sottolineato - e non è solo una battaglia legislativa, è una battaglia che si fa con i controlli sui territori, sui controlli per quanto riguarda gli appalti: serve che tutti assieme si combatta perché è una cosa che riguarda tutti, che riguarda la civiltà di un paese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Prevenzione