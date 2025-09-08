Fontana, battaglia di civiltà contro morti sul lavoro

"E' una battaglia anche di civiltà perché sappiamo che è una delle cose più terribili andare a lavorare e non tornare più a casa e, quindi, la cifra della civiltà di un paese si fa anche sulla prevenzione". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Camera Lorenzo Fontana a margine della visita istituzionale ai Laboratori del Parco Scientifico dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, interpellato a proposito delle morti sul lavoro registrate oggi.

"Collaboro con la Commissione che si occupa della problematica sul lavoro - ha proseguito il presidente della Camera Lorenzo Fontana -. Gli investimenti sono importanti, le regole ci sono, purtroppo a volte vengono disattese".

"La battaglia si fa giorno per giorno - ha sottolineato - e non è solo una battaglia legislativa, è una battaglia che si fa con i controlli sui territori, sui controlli per quanto riguarda gli appalti: serve che tutti assieme si combatta perché è una cosa che riguarda tutti, che riguarda la civiltà di un paese".