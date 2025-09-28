Fond.Leonardo annulla presenza a festival scienza Genova

"Per la prima volta il Festival della Scienza, luogo libero e aperto nonché punto di riferimento per la comunità scientifica, ci ha chiesto di non prendere parte alle attività già messe in programma per la prossima edizione di ottobre. Un gruppo tra docenti e accademici si è fatto promotore di una petizione per chiedere l'esclusione di Leonardo spa tra gli sponsor del Festival, sebbene da anni, la nostra azienda abbia sostenuto e contribuito convintamente al loro programma. Questa volta, però, riteniamo sia necessario sospendere le nostre iniziative per via di un'associazione sbagliata, grave e dannosa per diversi motivi, primo tra tutti perché fatta senza conoscere la realtà dei fatti". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Ufficio Stampa Fondazione Leonardo ETS che respinge con forza le accuse secondo le quali Leonardo starebbe vendendo armi a Israele.