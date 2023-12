Fondi Ucraina, Casa Bianca, termine entro fine anno

Gli Stati Uniti termineranno i fondi per aiutare l'Ucraina entro la fine dell'anno e, se il Congresso non approverà nuovi aiuti, il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. È l'avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso. "Senza un'azione entro la fine dell'anno, esauriremo le risorse per le armi e le apparecchiature all'Ucraina", ha scritto Shalanda Young, Direttrice del budget della Casa Bianca.