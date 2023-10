Fondi Ucraina, Biden, non possiamo permettercelo

"Non possiamo in alcun modo consentire che il sostegno americano all'Ucraina venga interrotto. Troppe vite, troppi bambini e troppe persone sono in gioco": così Joe Biden ha affermato durante una riunione del governo presso la Casa Bianca. "Esigo che lo speaker della Camera e la maggioranza dei repubblicani al Congresso mantengano il loro impegno per assicurare l'approvazione del sostegno necessario per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione e dalla violenza russa", ha aggiunto, ricordando che gli Stati Uniti sono "la nazione indispensabile nel mondo".